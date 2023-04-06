En İyi Aktörler! Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyileri

Sinemaların, dizilerin dünya üzerinde bir endüstri haline gelmesi ile oyuncularda en karlı dönemlerini yaşamış oluyorlar. Geçmiş zamanlarda sınırlı sayıda insanın izlediği tiyatro veya sinemalar bugüne kıyasla çok daha azdır. Günümüzde gelişen teknolojiler ile artık dünyanın en uzak bölgesindeki en iyi aktörleri bile internet televizyon üzerinden kolay bir şekilde izlenip görülebilir.

En iyi aktörler günümüzde bilinen en iyi film ya da dizilerde rol alan kişilerdir. Ayrıca izleyen kişilerin de oldukça beğenisini alan bu aktörler oynadıkları filmden filmi daha da ünlü hale gelmeye başlamıştır. Dünya üzerinde bilinen en iyi aktörler ise şunlardır.

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Sinema ve Filmlerin Ünlü İsimleri

Günümüzde veya geçmişte en iyi aktörler oynamış olduğu pek çok ünlü dizi film, sinema ve tiyatro mevcuttur. Bu ünlü aktörler oynadıkları filmde veya dizideki rollerine göre izleyenleri etkileyebilir. Böylece bu ünlü aktörlerde oynayacakları her türlü yapımda daha ün sahibi de olmuş olur. Dünya üzerinde pek çok ünlü ve bilinen aktörler mevcuttur. Bu aktörlerin isimleri ise şu şekildedir. Sylvester Stallone performansı ve yetenekliliği ile Amerikan filmlerindeki en iyi erkek oyuncudur.

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Yaklaşık olarak 60 yıl film enstitüsünde kalmıştır. Bir diğer isim de Toshiro Mifune'dir. Bu ünlü aktris ise Japon sinemalarında yerini almıştır. Bugüne kadar toplamda 16 filmde bu aktöre yer verilmiştir. Sessizlik ve sakinlik adıyla bilinen ve herkesin kalbini fetheden bir diğer ünlü aktörde Charlie Chaplin'dir. Charlie Chaplin sinemalarda uzun bir süre ses kullanmamıştır. Bu ünlü aktristin filmlerinde genelde sessizlik hakimdir.

Dünya Sinemasının En İyi Erkek Oyuncu Listesi

Dünya sinemasında hem erkek oyuncular hem de kadın oyuncular olmak üzere pek çok kişi rol almıştır. Bu oyuncular filmin izlenme oranına ve kalitesine göre bazıları aralarından en iyi aktörler olarak seçilmişlerdir. Dünya sinemasının en iyi erkek aktörleri şunlardır. Kevin Spacy 2000 senesinde Amerikan Beauty isimli filmi ile en iyi erkek oyuncu Oscar ödülüne aday gösterilmiştir. Kevin Spacy ayrıca 1995 senesinden sonraki filmlerinde de Oscar ödüllerine aday gösterilerek yine birçok ödül de almıştır.

Bir zamanların en ünlü filmi olan Gladyatör filminin en iyi erkek oyuncusu ise Russel Crowe'dur. Crowe filmi ile 2001 senesinde Oscar ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda Akıl Oyunları, Köstebek, Yaşam Kanadı gibi filmlerde de oynayarak başarısına başarı katmıştır. Robin Hood Patrondan Kurtulma Sanatı, Örümcek Adam gibi filmlerin başrol oyuncusu olan Jamie Fox Ray de 2005 senesinde Oscar ödülü almıştır.

Vizyonlara girdiği zamanlarda oldukça dikkat çeken ve herkes tarafından izlenen Açlık Oyunları serisinin başrol oyuncusu ise Philip Seymour Hoffman'dır. Hoffman yine oyunculuğuyla da sinema üzerinde dikkatleri üstüne çekmiştir. Ayrıca 2006 senesinde de bu filmler dolayısıyla en iyi erkek oyuncu adayı da gösterilmiştir.