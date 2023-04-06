En İyi Aktörler! Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyileri

Sinemaların, dizilerin dünya üzerinde bir endüstri haline gelmesi ile oyuncularda en karlı dönemlerini yaşamış oluyorlar. Geçmiş zamanlarda sınırlı sayıda insanın izlediği tiyatro veya sinemalar bugüne kıyasla çok daha azdır.

YAYINLAMA
Google News
En İyi Aktörler! Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyileri

Sinemaların, dizilerin dünya üzerinde bir endüstri haline gelmesi ile oyuncularda en karlı dönemlerini yaşamış oluyorlar. Geçmiş zamanlarda sınırlı sayıda insanın izlediği tiyatro veya sinemalar bugüne kıyasla çok daha azdır. Günümüzde gelişen teknolojiler ile artık dünyanın en uzak bölgesindeki en iyi aktörleri bile internet televizyon üzerinden kolay bir şekilde izlenip görülebilir.

En iyi aktörler günümüzde bilinen en iyi film ya da dizilerde rol alan kişilerdir. Ayrıca izleyen kişilerin de oldukça beğenisini alan bu aktörler oynadıkları filmden filmi daha da ünlü hale gelmeye başlamıştır. Dünya üzerinde bilinen en iyi aktörler ise şunlardır.

Sinema ve Filmlerin Ünlü İsimleri

Günümüzde veya geçmişte en iyi aktörler oynamış olduğu pek çok ünlü dizi film, sinema ve tiyatro mevcuttur. Bu ünlü aktörler oynadıkları filmde veya dizideki rollerine göre izleyenleri etkileyebilir. Böylece bu ünlü aktörlerde oynayacakları her türlü yapımda daha ün sahibi de olmuş olur. Dünya üzerinde pek çok ünlü ve bilinen aktörler mevcuttur. Bu aktörlerin isimleri ise şu şekildedir. Sylvester Stallone performansı ve yetenekliliği ile Amerikan filmlerindeki en iyi erkek oyuncudur.

Yaklaşık olarak 60 yıl film enstitüsünde kalmıştır. Bir diğer isim de Toshiro Mifune'dir. Bu ünlü aktris ise Japon sinemalarında yerini almıştır. Bugüne kadar toplamda 16 filmde bu aktöre yer verilmiştir. Sessizlik ve sakinlik adıyla bilinen ve herkesin kalbini fetheden bir diğer ünlü aktörde Charlie Chaplin'dir. Charlie Chaplin sinemalarda uzun bir süre ses kullanmamıştır. Bu ünlü aktristin filmlerinde genelde sessizlik hakimdir.

Dünya Sinemasının En İyi Erkek Oyuncu Listesi

Dünya sinemasında hem erkek oyuncular hem de kadın oyuncular olmak üzere pek çok kişi rol almıştır. Bu oyuncular filmin izlenme oranına ve kalitesine göre bazıları aralarından en iyi aktörler olarak seçilmişlerdir. Dünya sinemasının en iyi erkek aktörleri şunlardır. Kevin Spacy 2000 senesinde Amerikan Beauty isimli filmi ile en iyi erkek oyuncu Oscar ödülüne aday gösterilmiştir. Kevin Spacy ayrıca 1995 senesinden sonraki filmlerinde de Oscar ödüllerine aday gösterilerek yine birçok ödül de almıştır.

Bir zamanların en ünlü filmi olan Gladyatör filminin en iyi erkek oyuncusu ise Russel Crowe'dur. Crowe filmi ile 2001 senesinde Oscar ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda Akıl Oyunları, Köstebek, Yaşam Kanadı gibi filmlerde de oynayarak başarısına başarı katmıştır. Robin Hood Patrondan Kurtulma Sanatı, Örümcek Adam gibi filmlerin başrol oyuncusu olan Jamie Fox Ray de 2005 senesinde Oscar ödülü almıştır.

Vizyonlara girdiği zamanlarda oldukça dikkat çeken ve herkes tarafından izlenen Açlık Oyunları serisinin başrol oyuncusu ise Philip Seymour Hoffman'dır. Hoffman yine oyunculuğuyla da sinema üzerinde dikkatleri üstüne çekmiştir. Ayrıca 2006 senesinde de bu filmler dolayısıyla en iyi erkek oyuncu adayı da gösterilmiştir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk Arabesk Sanatçıları Kimlerdir? A’dan Z’ye Gelmiş Geçmiş Türk Arabesk Sanatçıları
Türk Arabesk Sanatçıları Kimlerdir? A’dan Z’ye Gelmiş Geçmiş Türk Arabesk Sanatçıları
Kısmetse Olur'da Öykü Serter'den sinirleri hoplatan hareket! O yarışmacıyı düşman belledi: Sevgilisiyle arasını bozamayınca bakın ne yaptı!
Kısmetse Olur'da Öykü Serter'den sinirleri hoplatan hareket! O yarışmacıyı düşman belledi: Sevgilisiyle arasını bozamayınca bakın ne yaptı!
Danla Biliç İmamoğlu ve Akşener ile çektiği fotoğrafla sosyal medya da ortalığı karıştırdı! Bakın takipçileri ne tepki verdi!'
Danla Biliç İmamoğlu ve Akşener ile çektiği fotoğrafla sosyal medya da ortalığı karıştırdı! Bakın takipçileri ne tepki verdi!'
Devlet Tiyatrosu yasta! Usta oyuncunun ölüm haberini o verdi!
Devlet Tiyatrosu yasta! Usta oyuncunun ölüm haberini o verdi!
Son Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor!
Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar
Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi
Patates Kızartması Nasıl Yapılır? Özel Kızarma Tarifi
HDP'li Sırrı Sakık'tan şok açıklamalar! Kılıçdaroğlu HDP'ye kapalı kapılar ardında söz mü verdi? terörist başı Öcalan, dahil PKK'lılara af mı geliyor?
HDP'li Sırrı Sakık'tan şok açıklamalar! Kılıçdaroğlu HDP'ye kapalı kapılar ardında söz mü verdi? terörist başı Öcalan, dahil PKK'lılara af mı geliyor?
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Kızılcık Şerbeti dizisine 5 kez verilen uyarı cezası sonrası 5 hafta boyunca yayınlanmayacak!
Kızılcık Şerbeti dizisine 5 kez verilen uyarı cezası sonrası 5 hafta boyunca yayınlanmayacak!
Çok Okunanlar
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüvide isminin anlamı nedir, Nüvide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Feyyat isminin anlamı nedir, Feyyat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gökşin isminin anlamı nedir, Gökşin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ozanay isminin anlamı nedir, Ozanay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış
Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kaza geçirdi!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade kaza geçirdi!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!