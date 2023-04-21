En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

2022 yılında en popüler olan diziler seyirci tarafından beğenilerek izlendi. Rekor kıran en popüler diziler oyunculukları ile de ön plana çıktı. Sizde bu dizileri seyrederek keyifli bir izleme sağlayabilirsiniz. Sizin için en popüler dizileri listeledik. Tüm hepsi haberimizin detayında.

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En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

2022 yılının en iyi ve en popüler Türk dizilerini öğrenmeye ne dersiniz, söz konusu yılın en gözde birçok Türk dizileri yer alıyor. Bu bakımdan merak ettiğiniz en iyi en popüler Türk dizileri 2022 serisini inceleyebilirsiniz. 2022 yılı boyunca birçok Türk dizileri çeşitli TV Kanalları üzerinden yayınlandı. Fakat en iyi diziler daha çok izlendi. Birbirinden farklı hikayelere sahip olan 2022 en kaliteli ve popüler Türk dizileri Türkiye geneli haricinde Yurtdışı üzerinde bile yoğun olarak izlendi. Bu bakımdan en iyi Türk dizilerinin hem Türkiye hem Avrupa genelinden izlenme rekorları kırdığını vurgulayabiliriz.

Gönül Dağı

2022 yılında en çok izlenen ve en kaliteli Türk dizileri listemizin birinci sırasında Gönül Dağı adlı dizi yer alıyor. Rüya gibi ikinci sezonu başarıyla tamamlayana Gönül Dağı 2022 yılının 24 haftasını birincilik üzerinden tamamlamıştır. Söz konusu dizi en iyi en popüler Türk dizileri 2022 arasında yer alarak toplamda 35 bölüm üzerinden 10.63 oranında reyting elde etmiştir.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

Yalı Çapkını

2022 yılı başlarına doğru biraz daha düşük reytingler alan Yalı Çapkını adlı Türk dizisi kısa süreler içerisinde izlenme rekoru kırmayı başarmıştır. Bu bağlamda en iyi en popüler Türk dizileri 2022 listemizin ikinci sırasında yer almayı başarmıştır. Yalı Çapkını toplamda 15 bölüm sunarak 10.49 reyting elde etmiştir.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

Kuruluş Osman

2022 yılında Türk televizyonlarında adeta fenomen haline gelen Kuruluş Osman adlı Türk dizisi bu bakımdan söz konusu yılın en çok izlenen ve tavsiye edilen Türk dizileri arasında yerini almıştır. Kuruluş Osman adlı dizi toplam olarak 33 adet bölümden meydana gelmiştir. Dizi bu dönemlerde ise 9.60 oranında reyting elde etmeyi başarmıştır.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

Yargı

2022 yılının en kaliteli ve en popüler Türk dizileri arasında Yargı adlı dizi yer almıştır. Yeni dizi olarak da tanımlanan Yargı 2022 yılının ortalarına doğru yüksek oranda izlenme reytingleri elde etmiştir. Dizi söz konusu yıl içerisinde toplamda 35 bölüm üzerinden aktarılmıştır. Böylece dizi 2022 yılında 8.64 oranında reyting almıştır.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

Alparslan Büyük Selçuklu

2022 yılına en çok damgasını vuran sıra dışı ve yüksek adrenalin meydana getiren en kaliteli Türk dizileri arasında Osmanlı türünden diziler yer almıştır. Bu katalog içerisinde Alparslan Büyük Selçuklu adlı Türk dizisi yer almıştır. Dizi 2022 yılında ilk olarak başrol değişikliği yapmak zorunda kalmıştır. Daha sonrasında yılın ortalarına doğru 7.94 oranında reyting kırmıştır.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

Camdaki Kız

2022 yılının en kaliteli ve en popüler Türk dizileri arasında Camdaki Kız adlı dizi yer almıştır. En kaliteli görsel efektlerin tercih edildiği dizi 2022 yılında gösterdiği yüksek performans sayesinde 2022 yılının en kaliteli Türk dizileri listesinde yer almayı başarmıştır. Dizi söz konusu dönem boyunca toplamda 35 bölümden meydana gelmiştir. Bu dönem boyunca 7.06 oranında reyting kırmıştır.

En İyi, En Popüler Türk Dizileri 2022! Reyting Rekoru Kıran Bu Diziler Bağımlılık Yapıyor

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