En iyi girişimci, Kastamonu Üniversitesi! TEKNOFEST 2023 İzmir’de en iyi girişim ödülüne layık gördü

Kastamonu Üniversitesi, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te en iyi girişim ödülüne layık görüldü.

İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen TEKNOFEST'te Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) öğrencileri "Arga Metaverse" isimli girişim fikirleri ile yaklaşık 1000 başvuru arasından birinci seçilerek en iyi girişim ödülüne layık görüldü.

1 Ekim 2023 tarihinde İzmir Festival alanında düzenlenen TEKNOFEST ödül töreninde Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine birincilik ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş takdim etti.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen TEKNOFEST'e büyük ilgi gösterdi. 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir, uzay ve teknoloji meraklılarını ağırladı.

Kastamonu Üniversitesi MMF öğrencileri, Mustafa Furkan Baldemir ve Duygu Batmaz girişimcileri, mentorları, girişim sermayelerini bir araya getiren uluslararası bir startup zirvesi olan ve Roketsan destekleri ile gerçekleştirilen en büyük buluşma etkinliği Take Off 2023 Ön Etkinliği Turizm Teknolojileri Yarışması Tohum Öncesi kategorisinde "Arga Metaverse" isimli girişim fikirleri ile yaklaşık 1000 başvuru arasından birinci seçilerek en iyi girişim ödülüne layık görüldü.

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WeAr takımı, kültürel ören yerlerini ve müze ziyaretlerini öğrenme amacıyla dijital oyun ve sanallaştırma ile teşvik ederek kültürel gelişimi destekleyen "Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Destekli Dijital Asistan-ARGA" uygulaması ile kültürel turizm sektörüne büyük katkı sağlamayı hedefleniyor.

MMF Öğrencileri, TEKNOFEST 2023 İstanbul'da 2 bin 389 takım arasından finalist seçilmişti

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan teknoloji takımı, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda, farklı kategorilerde yarışarak 2 bin 389 takım arasından seçilen 76 finalist takımdan birisi olmuştu. Furkan Baldemir, Duygu Batmaz ve Takım Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Erman Zurnacı'dan oluşan WeAr Takımı, müze ziyaretlerini öğrenme amacıyla dijital oyun ve sanallaştırma ile teşvik ederek kültürel gelişimi destekleyen "Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Destekli Dijital Asistan" uygulamasını girişim fikrine dönüştürerek katıldıkları Take Off 2023 Turizm Teknolojileri Kategorisinde "Arga Metaverse" ile yarışarak TEKNOFEST 2023 İzmir'de birincilik ödülünü aldı.

"Hedefimiz dünya standartlarında eğitim"

Öğrencilerin elde ettiği başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak kaliteli ve dünya standartlarında bir eğitim vermeyi hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin getirdiği başarıların kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Bilim ve insana yatırım yapmanın öncelikli olduğunu söyleyen Rektör Topal, bu başarıyı Kastamonu Üniversitesine getiren akademik personele ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını temenni etti.

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