En iyi işveren ödülü başvurusu yapacak

KÜÇÜKOĞLU Holding, Great Place To Work (En iyi işverenler ödülü) programına katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Holding, Endüstri 4.0'a uygun planlı yatırımları ile global marka yolunda adımlar atıyor. Yüzde yüz yerli sermayeli olan, toplam 90 bin metrekare büyüklüğünde 6 tesiste bin 500 çalışanı ile üretim yapan şirketin, Türkiye'de İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Adapazarı'nda, Slovenya'da da Koper şehrinde yatırımları bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, tüm şirketlerinde çalışanlara yatırım yaptıklarını ve mesleki, kişisel gelişimlerine çok önem verdiklerini söyledi. İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin ve İnsan Kaynakları Şefi Nebahat Gügercin'in liderliğindeki ekibin holding bünyesinde çalışanları motive edecek projeleri yürüttüğünü vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, Great Place To Work (En iyi işverenler ödülü) programına katılmak için hazırlıklarının son aşamaya geldiğini açıkladı. Küçükoğlu, "Bu ödül, dünya çapında en prestijli ödüllerden biri olup insan kaynakları sürecimizin çıtasını çok yükseltecek ve harika bir çalışma ortamı yaratarak Holding şirketlerimizin kurum kültürünü eğlenceli, itibarlı ve tüm çalışanlara değer katan şirketler haline dönüştürecek" dedi.

Tüm yatırımlarında önceliklerinin çalışanlarının mutluluğu olduğunu da vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, belirledikleri hedeflere ulaşmak için iş stratejileri ile yetenek yönetimi stratejilerini birleştirdiklerini ifade etti. Bu konuda holding şirketlerindeki insan kaynakları birimlerinin stratejik roller üstlendiği belirten Oğuzhan Küçükoğlu, "Akademisyenlerden oluşan bir kadro ile hazırlayıp bütün paydaşlarımıza sunduğumuz 2025 hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızı strateji çemberimizin içine alarak aktif roller verdik. Yüksek motivasyonlu çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak için farklı bir dizi etkinlik yapıyoruz" dedi.

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DHA