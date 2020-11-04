En iyi kış lastiği hangisi? Kış lastiği seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kış mevsimi kapıdayken araç sahiplerinin en çok araştırdığı konu kış lastikleri oldu. Yılın ilk karı düşmeden ve kış lastiği zorunluluğu uygulamasına geçilmeden önce, sürüşü kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak adına araştırmalar yapan araç kullanıcıları, internette en iyi kış lastiğini bulmak için arama yapıyor. Bu kapsamda biz de kullanıcı yorumlarına dayanarak en kullanışlı ve tercih edilen kış lastiklerine sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EN İYİ KIŞ LASTİĞİ HANGİSİ?

Kış lastiği seçerken mevsim boyunca karşılaşılabilecek tüm hava şartları dikkate alınıyor. Kuru zemin, yağmur ve kar gibi hava koşullarında en iyi performansı gösteren lastikler seçiliyor. Tabii ki bütçe dostu olması açısından kış lastiği kampanyaları da sürücüler tarafından takip ediliyor. Tüm bu şartlar baz alındığında iyi performans gösteren lastik modelleri şöyle sıralanıyor: ·

Michelin X-Ice Xi3:

Michelin grubunun en iyi kış lastiklerinden birisi olan X-Ice Xi3 modeli aile arabaları ve sedanlar için mükemmel bir seçimdir. X-Ice Xi3 lastiğinin en önemli artısı, aracınız zorlu hava koşullarında bile yakıt tasarrufu sağlıyor. Bridgestone Blizzaks gibi, X-Ice Xi3’ler de pahalıdır, fakat 6 sene ve 64.000 Km garanti vermesi ürünü biraz daha öne çıkarıyor.

Bridgestone Blizzak LM001:

Piyasaya birkaç yıl önce giren Bridgestone’un Blizzak LM001 modeli, tüm hava şartlarında kullanıma uygun bir lastik. Sahip olduğu geniş kılcal damarlar sayesinde yağmur suyu ve kar tahliyesini rahatlıkla yapıyor. Böylece lastikler zeminle daha iyi bir temas kuruyor. Lastikte ayrıca yol çekiş gücünü ve yol tutuşunu daha iyi seviyelere çıkaran 3 boyutlu kılcal kanallar da kullanılıyor.

Pirelli Winter Sottozero 3:

Bir diğer sağlam ve popüler kış lastiği İtalyan markası olan Pirelli Sottozero 3. 3D lamel teknolojisi sayesinde kuru zeminde arttırılmış direksiyon hakimiyeti, azaltılmış fren mesafesi sunuyor.Daha geniş kanallar sayesinde ıslak zeminde çok iyi bir yol tutuşu sağlayan Sottozero 3, çift yönlü ok yüzeyi sayesinde kış koşullarında çekim gücünü artıyor.

Kış lastiği takma zamanı | Ne zaman takılır? Zorunlu olan araçlar hangileri?

Continental WinterContact TS 860:

Continental’ın bir önceki modeli TS 850, pek çok kullanıcı tarafından sıkça tercih ediliyordu. Bu modelin yerine piyasaya sürülen Continental WinterContact TS 860, daha da iyi teknik özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazandı. Continental’ın bizzat geliştirdiği “cool chili” adlı teknolojisi bu lastikte de mevcut. Islak zeminde optimum kavramayı sağlıyor. Buzlu yollar içinse markaya özel üretilen drenaj sistemi sayesinde daha güvenli bir sürüş sağlanıyor.

Goodyear Ultragrip 9:

Goodyear'ın Ultragrip 9 kış lastiği, özellikle sürüş konforu arayanların tercihi oluyor. Markanın geliştirdiği özel hamur sayesinde lastikler çok soğuk hava şartlarında dahi yolu çok iyi kavrayabiliyor. Lastiğin sırt blokları kendi kendini bloke eden bir sisteme de sahip. Bu sayede sürücü fren yaptığında maksimum performans elde ediliyor.

Michelin Alpin 5:

Özellikle karlı yollarda yüksek performans gösteren bir model Michelin Alpin 5. Tabii bu durum, diğer hava şartlarında kötü olduğu anlamına gelmiyor. Lastiklerde bu yüksek performansı sağlayan ise Michelin’in Stabiligrip teknolojisi oluyor. Bu sistem, karlı zeminde hareket kabiliyetini arttırırken, su tahliyesini de güçlendiriyor.

Nokian Hakkapeliitta R3:

Bir Finlandiya markası olan Nokian kış lastikleri konusunda kendini ispatlamış bir marka. Yeni çivisiz modeli ile güvenlik ve konfor vadeden R3, Sırt blokları ve omuz bölgesinde bulunan çok yönlü Kar Pençeleri, karlı ve buzlu zeminlerde özellikle frenleme ve hızlanma sırasında dengeli yol tutuşu sağlar.

Nokian WR D4:

Finlandiyalı lastik üreticisi Nokian’ın WR D4 modeli her türlü hava şartına uygun olacak şekilde üretiliyor. En önemli özelliği ise yüksek güvenlik. Sahip olduğu yönlü lastik sırtı sayesinde lastiğin performansı artarken erimiş kar, su ve çamur tahliyesi kolaylaşıyor. Lastikteki "Snow Performance Blocks" sistemi sayesinde ise özellikle karlı zeminde tutunma kabiliyeti yüksek performans gösteriyor.

Bridgestone Blizzak WS80:

Blizzak WS80 piyasadaki en popüler ve etkili kar lastiklerinden birisidir. Blizzak’ı iyi yapan şey yağmurlu hava, sulu kar ve karı lastiğin yolla temas alanından uzağa yönlendirmek için tasarlanan çevresel ve yan olukların birleşimidir. Ayrıca lastiğe ekstra yola tutunma özelliği veren 3D Zig Zag yivler bulunuyor. Tabi bu kar lastiği diğer modellere göre daha pahalı.

KIŞ LASTİĞİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aracınızın üreticisinin önerdiği kış lastiği markasını ve tipini, belirtilen ölçü, yük ve hız sınıfına göre seçmelisiniz. Gerekli bilgiye yetkili servislerden ya da aracınızın kullanıcı el kitabından ulaşabilirsiniz.

Aracınızın üreticisi tarafından kış lastiği markası ve tipi belirtilmemişse kış lastiğini standart yaz lastiğinin ölçü, yük ve hız sınıfına göre seçmelisiniz.

Takacağınız kış lastiğinin üretim ayını ve yılını kontrol etmelisiniz.

Sadece karda iyi sonuç veren kış lastiği, iyi bir kış lastiği değildir. En iyi kış lastiği, kışın kuru ve ıslak zeminde yaz lastiğine yakın sonuç veren, karda fren ve çekiş yönünden yeterli olandır.

KIŞ LASTİĞİ NASIL SAKLANIR?

İlk etapta lastikleri yerine koymadan önce temizleyin. Lastikler üzerinde uzun süre duran kir ve diğer şeyler kauçuğa zarar verebilir ve bozulabilir, bu nedenle ilk önce onları temizlemek önemlidir.

Yıkadıktan sonra sarın. Lastikleri bir torbaya koymak, lastiklerdeki yağların buharlaşmasına yardımcı olacaktır. Bunu kolaylaştırmak için lastik saklama çantaları bulunuyor.

Lastikleri saklamak için kuru, serin bir yer bulun, tercihen dışarıda olmasın.Lastikleriniz jant üzerindeyse, yüksek bir yere koyabilirsiniz, sadece düşmemeleri için dikkat edin.

15-20 derece sıcaklıklarda, karanlık, serin ve kuru yerlerde naylon gibi torbalara sarılı bir şekilde saklanmalıdır.

Radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 1 metre uzaklıkta tutulmalıdır.

Jantlı kış lastikleri üst üste ve yatık şekilde, jantsız kış lastikleri ise dikey şekilde depolanmalıdır.