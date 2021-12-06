En İyi Klip Ödülü'nü Buray'ın alması Kerimcan Durmaz ve Enes Batur'u çileden çıkardı! "Yan yana bile getiremezsiniz" Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde televizyon ve müzik dünyasının en iyileri, ödüllerine kavuşurken şarkıcı Buray'ın, 'Deli Kız' şarkısıyla En İyi Klip Ödülü'nü almasına ise Kerimcan Durmaz ve Enes Batur'u sinirlendirdi. Durmaz kendisinin hak ettiğini belirterek, 'İki klibi karşılaştırmayı bırakın, yan

1 8 Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni, magazin gündemine bomba gibi düştü.