En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

Yatırımını altından yana kullanan vatandaşlar makas aralığı en az olan bakanları araştırıyor. Gram altın makas aralığının en az olduğu bankayı araştıranlar için En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi? İşte detaylar...

Rukiye Karapunar
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En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

2022 yılında yatırımı altından yana kullanmak isteyenler birikimlerini makas aralığı en az olan bankalar ile yapmak istiyorlar. Çeşitli bankaların ne kadar makas aralığı belirlediğini merak eden vatandaşlar En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi? sorularını araştırıyor. Bizde haberimizde merak edilenlere yer verdik...

En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

MAKAS ARLAIĞI NEDİR?

Makas aralığı, altın ve döviz al sat işlemlerinin gerçekleştirildiği banka veya aracı kurumların yapılan işlemler karşılığında kâr elde etmeleri için belirlenmiş olan alım ve satım işlemleri arasındaki farklılığına denmektedir.

En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

MAKAS ARALIĞI EN AZ OLAN BANKA 2022?

İşte 2022 yılı itibariyle makas aralığını en az olduğu bankalar sıralaması;

  • Kuveyt Türk: 21,16 TL
  • HSBC: 25,70 TL
  • Yapı Kredi: 37,36 TL
  • Akbank: 40,22 TL
  • İNG Bank: 40,81 TL
  • Garanti BBVA: 41,10 TL
  • Denizbank: 41,90 TL
  • İş Bankası: 41,90 TL
  • Vakıfbank: 48,00 TL
  • Ziraat Bankası: 50,25 TL
  • Enpara: 51,42 TL
  • Halkbank: 54,73 TL
  • Finansbank: 57,92 TL
  • Şekerbank: 66,62 TL
  • TEB: 137,14 TL

En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?

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