Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem ve sonrasında peş peşe gelen artçı depremler bir çok bina dayanamayarak çöktü. Devlet, millet ile el ele vererek bütün imkanlarını seferber ederken, göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Discort platformu üzerinde enkaz altında vatandaşla konuştuğu belirtilen bir grup gencin ses kaydı sosyal medyaya sızdı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi gününe Kahramanmaraş'tan gelen acı deprem haberiyle uyandı.

Sabah erken saatlerinde meydana gelen 7.7'lik depremde bazı binalar çökmüş bazıları ise kullanılamaz hale gelmişti. Bu gelişmeler yaşanırken saat 13:24 sularında 2. büyük bir deprem daha kaydedilmişti.

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An itibariyle göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

UTANÇ DOLU ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Bu gelişmeler özetle yaşanırken,bir grup gencin insanlık dışı videosu sosyal medyaya sızdı. Enkaz altında olduğunu söyleyen bir vatandaşa kurtarma ekibiymiş gibi konuşup dalga geçmeleri 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti. Vatandaşlar bir an önce bu şahısların adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyor.

işte o anlar:

Kaynak: Ensonhaber.com