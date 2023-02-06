Enkaz altındaki vatandaşla dalga geçtiler! İnsanlığın öldüğü an!

Sosyal medyaya sızan ve enkaz altındaki vatandaşla konuştuğu iddia edilen bir grup gencin enkaz altındaki bir vatandaşla kurtarma ekibiymiş gibi dalga geçmesi büyük tepki çekti.

YAYINLAMA
Google News

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem ve sonrasında peş peşe gelen artçı depremler bir çok bina dayanamayarak çöktü. Devlet, millet ile el ele vererek bütün imkanlarını seferber ederken, göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Discort platformu üzerinde enkaz altında vatandaşla konuştuğu belirtilen bir grup gencin ses kaydı sosyal medyaya sızdı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi gününe Kahramanmaraş'tan gelen acı deprem haberiyle uyandı.

Sabah erken saatlerinde meydana gelen 7.7'lik depremde bazı binalar çökmüş bazıları ise kullanılamaz hale gelmişti. Bu gelişmeler yaşanırken saat 13:24 sularında 2. büyük bir deprem daha kaydedilmişti.

An itibariyle göçük altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

UTANÇ DOLU ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Bu gelişmeler özetle yaşanırken,bir grup gencin insanlık dışı videosu sosyal medyaya sızdı. Enkaz altında olduğunu söyleyen bir vatandaşa kurtarma ekibiymiş gibi konuşup dalga geçmeleri 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti. Vatandaşlar bir an önce bu şahısların adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyor.

işte o anlar:

Kaynak: Ensonhaber.com

0
0
0
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 Yorum
Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!
Hatay Payas'da deprem sonrası göçük altında kalanların cansız bedenine ulaşıldı!
7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
7 katlı bina 7,6'lık artçı sarsıntıyla böyle yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Kahramanmaraş depremi! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı!
Kahramanmaraş depremi! Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinin enkaz altında olduğunu açıkladı!
Kahramanmaraş'taki 7.4 deprem Gaziantep Kalesi'ni yıktı! İşte kalenin son durumu...
Kahramanmaraş'taki 7.4 deprem Gaziantep Kalesi'ni yıktı! İşte kalenin son durumu...
Son Haberler
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Batman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Batman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kırıkkale'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karaman'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye Valisi Erdin Yılmaz, depremdeki son durumu açıkladı: 65 bina yıkıldı
Osmaniye Valisi Erdin Yılmaz, depremdeki son durumu açıkladı: 65 bina yıkıldı
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi! İşte iptal edilen seferler...
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bursa Gemlik'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa Gemlik'te zincirleme kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kocaeli Kartepe'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Kocaeli Kartepe'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar