Pandemi döneminde sevdiklerinizi en güzel ve en komik 1 Nisan şakalarıyla güldürebilirsiniz. Bazı vatandaşlar kötü ve tehlikeli şakaları seçebiliyor. Fakat güldürebilen şakaları tercih etmek sevdiklerinizi mutlu eder. Sizler de eşinize, baba ve annenize, arkadaş ve sevgilinize en komik 1 Nisan şakalarını yapmak ister misiniz? İşte En komik, kolay 1 Nisan şakaları, whatsap mesajları ...

EN KOMİK, KOLAY 1 NİSAN ŞAKALARI

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

Ofisin ortasına salıncak kurun!

Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!

Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlarız bir yandan da kenarda durup ne yapacağına bakarız. İyi uygulandığı taktirde çok eğlendirici olur bu şaka.

Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası içirin.

Mandalina altından para büyüklüğünde küçük bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve kısmi çay kasığı yâda başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır. İçerideki boşluğa mayonez, reçel ya da un gibi şeyler doldurulur. Kapak uygun bir şekilde yapıştırılır.(Belli olmayacak şekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayı soymak için eliyle bir basınç uygular bu basınç meyveyi pörtletip içini dışına çıkarır.

Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz.

Melemen hazırlayıp soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.

1 NİSAN ŞAKALARI WHATSAP MESAJLARI EŞE, SEVGİLİYE, ARKADAŞA, ANNEYE, BABAYA

Telefonunu ele geçirip, kendi numaranızın ismini yerine şirket adı yazarak artık iş teklifi yapabilirsiniz, ödül kazandın yazabilirsiniz.

"Hey yakışıklı/güzelim müsaitsen 5 çayına geliyorum." yazıp 'Kimsin' diye sorarsa Azrail yazabilirsiniz.

Yine numaranızı değiştirip. ''Şurada miras kaldı, şu tapu dairesine başvurunuz.'' yazabilirsiniz.

Çalışıyorsa, kovuldun yazabilirsiniz.

"Çok acil buluşmamız gerek, çok acil bir mesele var." diyerek çok alakasız bir yere gönderebilirsiniz.

Kız kaçırdım ya da evden kaçtım. Size geliyorum, yardım et gibisinden bir şaka yapabilirsiniz..

Arabası varsa arabanı çizmişler, biri vurmuş gibi bir şaka yapabilirsiniz.

Polis diyerek karakola ifadeye çağrıldığını söyleyebilirsiniz.

"Ben seni çok görüyorum, sana vuruldum. Telefonunu X'ten aldım. Seni seviyorum." gibisinden bir mesajla da eğlenebilirsiniz.

Karakola düştüm, acil beni kurtar yazabilirsiniz.