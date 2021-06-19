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En mutlu günleri kana bulandı! Düğün evinde silahlı kavga:5 yaralı

Çorum'da bir düğün evinde çıkan kavgada silahlar konuştu. Daha önceden husumetli olan kişiler düğün evinde karşılaşınca silahlı kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

En mutlu günleri kana bulandı! Düğün evinde silahlı kavga:5 yaralı

Çorum’da bir düğün evi kana bulandı. Birer gün arayla çıkan iki ayrı silahlı saldırı da 5 kişi yaralandı. Ulukavak mahallesinde meydana gelen olayda silahlar konuştu.

HUSUMETLİ ŞAHISLAR DÜĞÜNDE KARŞILAŞTI

Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi düğün evinde karşılaşınca aralarında silahlı kavgta çıktı. İddialara göre, N.D.,  B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan N. D. olay çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis tarafından güvenlik önlemi alınırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

En mutlu günleri kana bulandı! Düğün evinde silahlı kavga:5 yaralı

 

AYNI DÜĞÜN EVİNDE İKİNCİ KAVGA

Yaşanan silahlı kavgadan bir gün sonra düğün evine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. Eğlencenin yapıldığı evde halay çeken S.T., E.E, M.S ve H.E yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı kavga sonrasında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

En mutlu günleri kana bulandı! Düğün evinde silahlı kavga:5 yaralı

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