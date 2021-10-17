En mutlu günleri zehir oldu! Düğünlerinde bıçaklı kavga çıktı! Damat dahil 5 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti!

Dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak’ta bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen 23 yaşındaki Servet Daşdan , Uğur D., Nusret D., Cavat D., Yavuz Ö., Kenan Ö., damat Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve 30 yaşındaki Hasan Ali Y. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö. ve damat olduğu öğrenilen Alican Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Servet Daşdan, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Daşdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düğünden çıkarak hastanelere koşan yaralıların ve hayatını kaybeden Daşdan’ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daşdan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri düğün salonu ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalar neticesinde ise olayla ilgili olarak Hasan Ali Y., gözaltına alınırken, suç aletine de polis ekiplerince el konuldu.

Öte yandan, akrabalar arasında köyde bulunan tarlaya duvar çekme yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.