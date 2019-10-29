En renkli etkinlikler sizin de kütüphanenizde olacak

Toplumsal hayatın vazgeçilmezi haline gelen kütüphaneleri günümüzde yaşayan mekânlar haline dönüştüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanelerde düzenleyeceği etkinlikler için bir rehber oluşturacak.

Okuma kültürünü yaygınlaştıran ve özellikle okul öncesi ile okul çağı çocuklara renkli etkinliklerle ulaşan Bakanlık, Türkiye'deki tüm halk kütüphanelerine kılavuz olacak bir çalıştay düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle düzenlenecek çalıştay, kütüphanecileri üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum/kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla bir araya getirecek.

"Kütüphanede ne yapılmaz ki!" sloganıyla 30-31 Ekim tarihleri arasında, Muş Diyar Paris Otel'de düzenlenecek buluşmada, Türkiye genelindeki kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı bir de panel düzenlenecek.

"Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı" kapsamında, ayrıca çocuklara ve yetişkinlere yönelik Muş İl Halk Kütüphanesinde atölye çalışmaları yapılacak.

Kütüphanelerde düzenlenecek etkinliklerde izlenecek yol ve yöntemlere ilişkin elektronik ve basılı olarak hazırlanacak kılavuz tüm halk kütüphanelerine iletilecek.

Kütüphanelerde düzenlenen etkinlikler kütüphane kullanıcı ve üye sayısı ile ödünç alınan kitap ve kitap dışı materyal sayılarında artış sağlıyor; ayrıca çocukların da fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sunuyor.

Kaynak: İHA