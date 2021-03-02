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  3. En sevdiği müziği dinlerken canından oldu!

En sevdiği müziği dinlerken canından oldu!

Esenyurt'ta 16 yaşındaki İsmail Ababey, evde tek olduğu sırada kaldığı sitenin 12. katından aşağı düştü. Müzik dinlediği sırada elinden kayan cep telefonu tutmak istediği esnada düştüğü iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara kaydedildi.

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02 Mart 2021 Salı 12:00
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