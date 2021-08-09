En sıcak ikinci temmuz!

1971'den beri Türkiye'nin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı. En yüksek sıcaklık 2000 yılı temmuz ayında yaşanmıştı. Meteoroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, " sıcaklığın artışı küresel bir sorundur. Türkiye'yle beraber, dünyada gelecek yıllarda sıcaklığın yükselmesi devam edecektir" dedi.

Özdemir , "Küresel ısınmaya neden olan bu durum nedeniyle tüm ülkeler sera gazlarını ilk olarak kontrol altına almalı. Sonraki aşamada sera gazlarının azaltılması için ülkeler arası iş birliği yapılması ve ortak hareket edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı..

2021 Temmuz ayı, Türkiye'de son 51 yılın en sıcak ikinci yılı olarak tarihe geçti.

BU TEMMUZ ÇOK SICAK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece olarak ölçüldü. Bu yılki temmuz ayında ise havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama sıcaklık 1,8 derece artarak 26,3 dereceye yükseldiği gözlendi.

Türkiye'nin 1971'den beri en sıcak temmuz ayları şöyle sıralandı:

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ölçekte önceki yıllara göre 2021 yılında, ciddi sıcaklık artışı gözlendiğini söyledi.

SICAKLAR KOLAY KOLAY GEÇMEYECEK!

Sıcakların geçtiğimiz yıllara oranla ve ülke genelinde arttığını belirten Özdemir, bu durumun kalıcı olabileceğini belirtti.