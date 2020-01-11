En soğuk ilçede kış ortasında domates ve salatalık üretiliyor

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında salatalık üretimine de başlandı.

İlçede 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen bir projeyle hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon liraya mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı, "Agro Van" markalı domatesler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının bugünlerde sıfırın altında 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede iş imkanı bulamayan kadınlar serada çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

EN SOĞUK İLÇEDE EN GÜZEL DOMATES

Yılın büyük bölümü kar ve soğuk havanın etkisi altında olan ilçede yüksek rakımda üretimi yapılan domatesler yaz kış manavlarda yerini alıyor. Bölgede ilgi gören domatesler, Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, üretilen domateslerin yanı sıra artık serada salatalık üretimine de başladıklarını söyledi. Taşkın şöyle konuştu:

"Burası Van'ın Çaldıran ilçesi ve Türkiye'nin de en soğuk ilçesi. Şu ana kadar ülkemizde kayda giren en düşük sıcaklık 9 Ocak 1990'da eksi 46,4 derece ile burada ölçüldü. Ve şu anda da yılın en soğuk aylarındayız. Biz de burada jeotermal ısı kaynaklarıyla üretime devam ediyoruz. Şu anda dördüncü üretim sezonundayız. Şu ana kadar kış üretimi yapıyorduk. Kış üretiminde bin ton alıyorduk, fakat artık bin 500 hedefleniyor. Biz domates üretiminin yanı sıra artık salatalık üretimine de başladık. Domates de üretilecek fakat üretim periyodları değiştiğinde bu tip ara dönemler yaşanıyor. Bu ara dönemlerde ise salatalık üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar üretim sezonunda bir dekarda 25 ton ürün elde edilebileceğini görüyoruz."

VAN, JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARI BAKAMINDA ZENGİN

Van'ın jeotermal enerji kaynakları açısından önemli bir il olduğunu ve kentin 7 ilçesinde jeotermal enerji kaynaklarının olduğuna dikkat çeken Taşkın, fakat bu kaynakların kullanımı açısından henüz bir farkındalığın olmadığını söyledi. Taşkın, "Bu sera ile ilk kez bir uygulama yapıldı. Bunda da oldukça başarı sağlandığı görüldü. Umarım bundan sonra jeotermal enerjinin seracılıkta, kentsel ısıtmada, sağlık turizminde ve diğer kullanım alanlarında da kullanımı yaygınlaşır ve ilimizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da güzel bir katkı sağlamış olur" dedi.

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Kaynak: DHA