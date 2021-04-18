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  3. En tatlı mesai! Bayburt’ta çiçeklerin açmasıyla arıcılar işe koyuldu

En tatlı mesai! Bayburt’ta çiçeklerin açmasıyla arıcılar işe koyuldu

Bayburt'ta havaların sonbaharda soğumasıyla arılarını kış şartlarında zarar görmemesi için kovanların kapılarını kapatan arıcılar, havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların kapılarını açarak yeni yıl mesaisini başlattı.

En tatlı mesai! Bayburt’ta çiçeklerin açmasıyla arıcılar işe koyuldu

Son yıllarda adeta bal üretim merkezi haline gelen Bayburt'ta birçok aile arı besiciliği yaparak geçimini sağlıyor. Son baharda havaların soğumaya başlamasıyla arı kovanlarını sıcak bölgelere taşıyarak soğuktan etkilenmemesi için kovanları sararak kapaklarını kapatan besiciler, sadece 20 günde bir kapakları açıp arıların bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tekrar kapatmıştı. İlkbahara girmemizle beraber havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını yapan arı besicileri, kovanların kapılarını açarak arıları doğal beslenmeye bıraktı.

ARILARIN SON BAKIMLARI YAPILDI

Aydıntepe ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan arıcılardan Burhan Yıldız, arıların ilkbahar bakımını yaptıktan sonra doğal ortama bırakmaya başladıklarını söyledi. Yıldız, "Havalar iyice ısındı. Kış ortamından çıkarmaya çalıştığımız arıların son bakımlarını yaptık. Onlara kek verdikten sonra kapılarını açtık. Önümüzdeki günlerde mevsimin gidişatına göre harekat ederek bakımlarını yapacağız" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

En tatlı mesai! Bayburt’ta çiçeklerin açmasıyla arıcılar işe koyuldu

En tatlı mesai! Bayburt’ta çiçeklerin açmasıyla arıcılar işe koyuldu

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