En ucuz ayçiçek yağı almak isteyenlere müjde! Rakamı duyanlar koşar adım almaya gidecek! İşte ŞOK, A-101, BİM ve CarrefourSA'da kaçırılmayacak fiyatlar
En ucuz ayçiçek yağı almak isteyenlere müjde! Rakamı duyanlar koşar adım almaya gidecek! İşte ŞOK, A-101, BİM ve CarrefourSA'da kaçırılmayacak fiyatlar
Fiyatlarında artış nedeniyle vatandaşlar ucuz ayçiçek yağı almak için araştırmalarda bulunuyor. Zincir marketlerden olan A-101, ŞOK, BİM ve CarrefourSA'daki ayçiçek yağı fiyatlarında değişimler sürüyor. İşte marketlerdeki son durum...