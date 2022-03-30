En ucuz ayçiçek yağı almak isteyenlere müjde! Rakamı duyanlar koşar adım almaya gidecek! İşte ŞOK, A-101, BİM ve CarrefourSA'da kaçırılmayacak fiyatlar Fiyatlarında artış nedeniyle vatandaşlar ucuz ayçiçek yağı almak için araştırmalarda bulunuyor. Zincir marketlerden olan A-101, ŞOK, BİM ve CarrefourSA'daki ayçiçek yağı fiyatlarında değişimler sürüyor. İşte marketlerdeki son durum...

1 9 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatlarının artmasına neden olurken vatandaşlar da oluşabilecek yağ kıtlığına karşı marketlere akın etmiş ve fiyatlar artmıştı.