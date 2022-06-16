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Uygun fiyatlı iPhone! Türkiye pazarına özel üretilecek!

En çok tercih edilen teknoloji markalarından biri olan Apple'ın, Türkiye'de satışa sunmak üzere uygun fiyatlı olacak bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Uygun fiyatlı iPhone! Türkiye pazarına özel üretilecek! 117

Hiç şüphesiz Türkiye'de en çok tercih edilen teknoloji markalarından biri Apple.