Uygun fiyatlı iPhone! Türkiye pazarına özel üretilecek! En çok tercih edilen teknoloji markalarından biri olan Apple'ın, Türkiye'de satışa sunmak üzere uygun fiyatlı olacak bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı duyuruldu.

1 7 Hiç şüphesiz Türkiye'de en çok tercih edilen teknoloji markalarından biri Apple.