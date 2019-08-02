En uygun krediyi hangi bana veriyor? En düşük kredi faizini hangi banka veriyor? Bankaların faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan birisi de en uygun krediyi hangi banka veriyor? sorusu oldu. İşte faiz oranlarını düşüren bankalar...

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En düşük kredi faizi veren hangi banka? sorusu bu aralar gündemde sıkça aratılan konu başlıklarından biri. Merak edilen kredi ve faiz oranlarını sizin için derledik. İşte en düşük kredi faizi veren bankalar... KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI: Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49 VAKIFBANK FAİZ ORANLARI Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.59 (Genel) - 1.49 (Maaş müşterileri) HALKBANK FAİZ ORANLARI: Konut kredisi: 0.99 Tüketici kredisi: 1.49 ( maaş müşterileri) 1.59 (Genel müşteriler) AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2.04

Taşıt kredisi: 1.85

Konut kredisi: 1.49 TEB FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2.3

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.55 İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2.2

Taşıt kredisi: 1.93

Ev kredisi: 1.72 GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI: Dijital ihtiyaç kredisi: 2.18

Konut kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 2.04 QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 2.22

Konut kredisi: 1.93 YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI İhtiyaç kredisi: 2

Taşıt kredisi: 1.89

Konut kredisi: 1.79 (120 ay)



