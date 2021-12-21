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En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?

Tarihler 21 Aralık 2021'i gösterirken, vatandaş "En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021? " sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Haberimizde en uzun geceye dair bilgilere yer verdik.

En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?

Aralık ayı, tüm başlangıçların ve bitişlerin ayı olarak bilinir. Bu ayda önemli bir gün de vardır. 21 Aralık gününü bilmese bile anımsayan, bu tarihin neyi çağrıştırdığını merak eden milyonlarca insan var. Bununla birlikte "En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?" sorularını aratan insanlar, en uzun geceye dair merak ettikleri başlıkları aratıyor. İşte detaylar...

En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?

EN UZUN GECE NE ZAMAN? BUGÜN EN UZUN GECE Mİ 21 ARALIK 2021?

21 Aralık 2021 kış dönümü olarak bilinir. Bugün, Kuzey yarıkürede  en uzun gece geçirilecek. 

21 Aralık en uzun gece olarak adlandırılsa da, bu her bölgedeki il için geçerli değildir. Örneğin; bu sene ülkemizde en uzun gece Kuzey'de yer alan Sinop, En kısa gece ise Güney'de yer alan Hatay yaşayacak. 

En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?

21 ARALIK’TA NELER OLUYOR? 

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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