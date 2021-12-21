Aralık ayı, tüm başlangıçların ve bitişlerin ayı olarak bilinir. Bu ayda önemli bir gün de vardır. 21 Aralık gününü bilmese bile anımsayan, bu tarihin neyi çağrıştırdığını merak eden milyonlarca insan var. Bununla birlikte "En uzun gece ne zaman? Bugün en uzun gece mi 21 Aralık 2021?" sorularını aratan insanlar, en uzun geceye dair merak ettikleri başlıkları aratıyor. İşte detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN? BUGÜN EN UZUN GECE Mİ 21 ARALIK 2021?

21 Aralık 2021 kış dönümü olarak bilinir. Bugün, Kuzey yarıkürede en uzun gece geçirilecek.

21 Aralık en uzun gece olarak adlandırılsa da, bu her bölgedeki il için geçerli değildir. Örneğin; bu sene ülkemizde en uzun gece Kuzey'de yer alan Sinop, En kısa gece ise Güney'de yer alan Hatay yaşayacak.