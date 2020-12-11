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En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Günlerin en hayırlısı olarak kabul edilen Cuma günü gelip çattı. Bu değerli günde sevdiklerinize yollayabileceğinize en güncel en güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Cuma mesajları kısa, uzun, anlamlı, farklı, değişik, ders verici, resimli...

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok ilgi gören konular arasında yer alıyor. Bugün vatandaşlar cuma namazını eda edecek. Sevdiklerinin cuma günün kutlamak isteyenler de en anlamlı en yeni cuma mesajlarını araştırıyor. İşte bugüne özel farklı, resimli cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar... 

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

“Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.”
Hayırlı cumalar...

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Tüm İslam aleminin cumasını tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun.

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

İslam alemine hayırlı cumalar diler tüm Müslümanların cumasını kutlarım. Cumamız mübarek olsun...

En yeni Cuma Mesajları 2020 resimli / Cuma mesajları farklı, değişik, ders verici

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