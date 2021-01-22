En yeni cuma mesajları resimli 2022 | Cuma mesajları kısa hadisli, dualı, ayetli 2022 | En güzel Cuma sözleri ve mesajları

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1 20 ''Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır'' Bakara Suresi... Dualı, ayetli cuma mesajı seçenekleri burada! Cumanız mübarek olsun...