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  3. En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gün sonra ormanlık alanda ağaca asılı şekilde bulunan hemşirenin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Kardeşinin cenazesini almaya gelen kişiyi ise yakınları teselli etti.

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

Antalya'da özel bir saç ekim merkezinde görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları dün yaptıkları aramada Ahmet Uğur'un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uğur'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hemşirenin cenazesi teslim alındı. Cenazenin Gazipaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, kardeşinin cenazesini almaya gelen Kerim Uğur'u ise yakınları teselli etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

En zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anları

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