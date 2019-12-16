“Enayi” adlı oyun tiyatro severlerle buluştu

Bilecik Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında ücretsiz olarak sahne alan "Enayi" adlı oyun, tiyatroseverlerle buluştu.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun, izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. İstanbul Barosu Tiyatro topluluğu ekibi tarafından sahne alan oyun, Ahmet adlı avukatın yaşam hikayesinden bir kesit sunuyor.

1955 yılında Nazım Hikmet tarafından yazılan oyun, sonunda sahneye çıkan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, oyunculara teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdim etti.

Aynı zamanda Bilecikli olan Oyuncu Merve Eren oyun sonunda yaptığı konuşmada, "Ben de bir Bilecikli olarak şehrimde olduğum için çok mutlu oldum. İstanbul'daki arkadaşlarımızla burada sahne almak çok güzel bir duygu. Katkıları dolayısıyla Belediye Başkanımız Semih Şahin ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA