Enberi ne demek, TDK'ya göre Enberi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enberi ne demek? Enberi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enberi kelimesi. Peki enberi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enberi nedir, enberi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENBERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enberi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre enberi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı merkezî cisme en yakın olduğu nokta

