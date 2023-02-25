Enbija Shehu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enbija Shehu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enbija Shehu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enbija Shehu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enbija Shehu 3 Haziran 2000 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enbija Shehu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMF AGENCY SPORTS yapmaktadır. Enbija Shehu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enbija Shehu'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enbija Shehu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enbija Shehu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enbija Shehu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enbija Shehu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso II

27 Ağustos 2018 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2019 yılında NK Istra

10 Şubat 2020 yılında Jadran Porec

30 Haziran 2020 yılında NK Istra

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2021 yılında Real Ávila

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında KS Besa

9 Ocak 2023 yılında KS Burreli

Enbija Shehu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enbija Shehu şuan KS Burreli takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Enbija Shehu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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