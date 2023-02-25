Enck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enck 13 Ocak 2000 tarihinde Camaçari şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Enck Pablo Oliveira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Enck'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2021 yılında KF Erzeni

Enck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enck şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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