Bir dönem şarkıcı Hatice ile yaşadığı olaylı aşk ile gündem olan ünlü oyuncu ve model Ender Ataç, TV8 ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına konuk olarak son dönemde magazin gündeminden düşmeyen 'ahlaksız teklif' iddialarına konu olan Best Model of Turkey hakkında açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Ender Ataç'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Ender Ataç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ENDER ATAÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu, sunucu, manken ve model olarak magazin dünyasındaki yerini alan Ender Ataç, 2008 yılında Fashion Tv ve Astoria Güzellik Yarışmasında 1. oldu. Yine aynı yıl Best Model Of Turkey 3.sü olmuştur. Ekranlarda yayınlanan ve oldukça izlenen dizi Pis Yedili’de rol almıştır. Hamdi Alkan ve Birol Güven Akademide oyunculuk eğitimi, yine Ayla Algandan oyunculuk eğitimi ve Cihat Tamer’den Oyuncu Koçluğu dersleri almıştır.

Bir dönem Efes Pilsen’de basketbolda oynayan yakışıklı model Ender Ataç profesyonel olarak yüzücülük ve karatede siyah kemer sahibidir. Ender Ataç İstanbul doğumludur ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir. Bir dönem Adnan Oktar’ın programı ve şarkıcı Hatice ile sık sık gündeme gelmiştir.