Ender Balkır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ender Balkır hayatı

Samsun'da okuduğu matematik bölümünün ardından öğretmenlik hayatına başlayan fakat sonrasında kariyerini müzik alanında devam ettirmek için görevini bırakan Ender Balkır'ın yaşamı merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Ender Balkır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevaplarına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ENDER BALKIR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | ENDER BALKIR HAYATI

Ender Balkır, 10 Şubat 1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğmuştur. Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi.

Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı. Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü “Ezim Ezim” i ve 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i çıkarttı.

Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Poyraz Karayel,Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı.

Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü. TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo’ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.