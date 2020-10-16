Ender Tamer Erol kimdir? Kaç yaşında? THY pilotu Ender Tamer Erol neden öldü?

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Ender Tamer Erol'un hayatını kaybetmesi üzerine bir arkadaşı, sosyal medya üzerinden Erol'un anılarını paylaştı. Güneydoğu Anadolu'da askeri pilotluk yaptığı sırada helikoptere hayranlıkla bakan çocukların Erol tarafından helikopterle gezdirilmesi anlarını konu edinen anı, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı. Bunun üzerine internet kullanıcıları, Ender Tamer Erol'un hayatını merak etmeye başladı. Peki Ender Tamer Erol kimdir? Kaç yaşında? Türk Hava Yolları Pilotu Ender Tamer Erol neden öldü? İşte detaylar...

ENDER TAMER EROL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

51 Yaşındaki Ender Tamer Erol, 7 Aralık 1990 tarihinde doğdu. Türk Hava Yollarında Kaptan Pilot pozisyonunda görev alırken koronavirüse yakalanan Erol'un ölümü, başta ailesi ve iş arkadaşları olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu. Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Erol'un TSK da görev yaptığı dönemdeki anısını, arkadaşı Adnan Ayvacı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşarak tüm Türkiye'nnin Erol'un güzel kalbini görmesini sağladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin "Yeniden Temad" adlı sayfada yapılan paylaşımda,

"Güneydoğu'da bir köye helikopteri ile iniş yaptı. Malzemeleri bıraktı. Bu arada köyün etrafında toplanmış çocuklar merakla helikoptere bakıyordu. Hemen havalandı sonra çocuklara bir defa daha baktı. Çocuklar hayranlıkla başlarını kaldırmış gökyüzünde helikopteri izliyordu. Daha fazla dayanamadı. Çılgınca bir fikir aklına geldi. Çocukların bulunmuş olduğu yere tekrar iniş yapmaya karar verdi. Çocuklar şaşkınlıkla ne olduğuna bir anlam vermeye çalışırken helikopter pilotu; "Hadi çocuklar gidiyoruz!" dedi. 10-12 kadar çocuğu helikoptere bindirdi ve havalandı. Çocuklar olup bitene bir anlam veremezken bir anda kendilerini helikopterin içinde gökyüzünde buldular. Müthiş mutlu olmuşlardı. Köylerine havadan bakıyorlardı. Korku mutluluk birbirine karışmıştı. Pilot onları gökyüzünde epeyce dolaştırdıktan sonra almış olduğu yere tekrar bıraktı. Çocukların mutluluğuna diyecek yoktu. Hepsi koşarak anne babasına durumu anlatmaya gitti. Pilot tekrar havalandı ve bölgeden ayrıldı. Aradan yıllar geçti, aynı pilot Yalova 1999 depreminde helikopterle yaralı taşırken, yaralılardan birinin yakınının kendisine hayranlık uyandıran bakışları karşısında aynı pilot sordu; "Beni birine mi benzettin?" "Yok hayır" dedi hasta yakını genç. Bizi köyümüzde çocukken helikoptere alıp gezdiren bu güzel adamı nasıl unutabilirim?'' İşte bu kadar yüreği geniş, kalbi temiz, hayat dolu insan sevgisi ile yoğrulmuş devre arkadaşım Emekli Kara Pilot Kd. Bçvş. ve en son Türk Hava Yollarında Kaptan Pilot olarak uçan Ender Tamer Erol kardeşimizi dün (11.10.2020) itibariyle Kovid-19 salgınından kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, sevgili ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet temenni ediyorum..." ifadeleri kullanıldı.

THY PİLOTU ENDER TAMER EROL NEDEN ÖLDÜ?

Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli Kaptan Pilotu Ender Tamer Erol Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve son günlerde entübe halde bulunan Erol 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği ise Ender Tamer Erol'un vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Havacılık camiamız, çeşitli şekildeki icra ettikleri görevler ile bugün verdiğimiz mücadelenin ön saflarında gayret gösteren meslek grubu kahramanlarındandır. Bu mücadelede Değerli Üyemiz Kpt. Plt. Ender Tamer EROL'un vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli üyemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Ender Kaptan'la birlikte corona virüsü nedeniyle ölen pilot sayısı 5'e ulaştı. Daha önce Feyzi Altınbulak, Mustafa Özden Turkon, Mehmet Ali Kılıç, Serdar Gündoğdu, hayatını kaybetmişti.