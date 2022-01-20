Enderunlu ne demek, TDK'ya göre Enderunlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enderunlu ne demek? Enderunlu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enderunlu kelimesi. Peki enderunlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enderunlu nedir, enderunlu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENDERUNLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enderunlu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre enderunlu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Enderunda eğitim görmüş olan

