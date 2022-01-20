Enderunlu ne demek, TDK'ya göre Enderunlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'Ali Babacan, AK Parti'den ayrılmasaydı, hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdiBilgi Teknolojileri (BT) Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSelçuk Erdağı kimdir? | Selçuk Erdağı neden tutuklandı?Son dakika| Suçüstü yakalanmıştı! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı tutuklandıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'elektrik kısıtlaması' açıklamasıSon dakika | PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'ya cezaHercai ne demek, TDK'ya göre Hercai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Malatya okullar tatil mi? 21 Ocak 2022 Cuma | Malatya kar tatili açıklamasıYazılım Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Enderunlu ne demek, TDK'ya göre Enderunlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Enderunlu ne demek, TDK'ya göre Enderunlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Enderunlu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Enderunlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Enderunlu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Enderunlu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Enderunlu ne demek, TDK'ya göre Enderunlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Enderunlu ne demek? Enderunlu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi enderunlu kelimesi. Peki enderunlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre enderunlu nedir, enderunlu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ENDERUNLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Enderunlu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre enderunlu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Enderunda eğitim görmüş olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT