Endi Jovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endi Jovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endi Jovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endi Jovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endi Jovani 3 Ocak 1999 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endi Jovani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Endi Jovani'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Endi Jovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endi Jovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endi Jovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endi Jovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında KF Elbasani

15 Eylül 2021 yılında KF Luzi United

Endi Jovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endi Jovani şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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