Endokrin ne demek, TDK'ya göre Endokrin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Endokrin ne demek? Endokrin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi endokrin kelimesi. Peki endokrin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre endokrin nedir, endokrin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ENDOKRİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Endokrin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Endokrin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre endokrin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç salgı

