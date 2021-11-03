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Endokrinolojik ne demek, TDK'ya göre Endokrinolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Endokrinolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Endokrinolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Endokrinolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Endokrinolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Endokrinolojik ne demek, TDK'ya göre Endokrinolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Endokrinolojik ne demek? Endokrinolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi endokrinolojik kelimesi. Peki endokrinolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre endokrinolojik nedir, endokrinolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ENDOKRİNOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Endokrinolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Endokrinolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre endokrinolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç salgı bilimsel

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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