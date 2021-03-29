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Endonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Onlarca kilometre uzaklıktan hissedilen patlama, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Patlama sonrasında bölge halkı tahliye edildi.

Endonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı

Endonezya, Batı Java eyaletinde petrol rafinerisinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. Indramayu bölgesindeki devlete ait Pertamina petrol şirketinin Balongan Rafinerisi'nde büyük bir patlama yaşandı.  Patlamanın yerel saatle 00.30 civarında yaşandığı öğrenildi. Meydana gelen olayda şimdilik herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, patlamanın onlarca kilometre uzaklıktan hissedildiği ifade edildi.

Endonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı

BÖLGE HALKI TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan patlama sonrasında olası can kayıplarının önlenebilmesi adına bölgede yaşayan insanlar tahliye edildi. Çevredeki yerleşim yerlerinin zarar gördüğü patlama nedeniyle birçok evin camları kırıldı. Petrol rafinerisi alanında şimdiye kadar yaşanan en büyük patlama olduğu kaydedildi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlama ile ilgili araştırmalar başlatıldı.

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