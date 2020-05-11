Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Maluku Tenggara bölgesinin 276 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini...
CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Maluku Tenggara bölgesinin 276 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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