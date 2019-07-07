Endonezya’da 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinin batısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinin batısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinin batısındaki Maluku Denizi'nde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 6.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Yerel saatle 22.09'da gerçekleşen deprem, Manado ve Bitung şehirlerinden hissedildi. Depremin yerin 29 kilometre altında yaşandığı kaydedildi.
Yetkililer henüz bir tsunami uyarısında bulunmadı.
Kaynak: İHA
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