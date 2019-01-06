Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, henüz tsunami alarmı verilmedi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinden 137 kilometre kuzeyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen depremin Filipinler'den de hissedildiği açıklandı.

Kaynak: İHA