Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, henüz tsunami alarmı verilmedi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinden 137 kilometre kuzeyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen depremin Filipinler'den de hissedildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
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