Endonezya’da dang hummasından bu yıl 254 kişi öldü

CAKARTA (AA) - Endonezya’da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 254 kişi yaşamını yitirdi.



Tempo gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından 4 Nisan’a kadar olan dönemde dang hummasının 254 can aldığını belirtti.



Ülke genelindeki dang humması vaka sayısının 39 bin 876’ya ulaştığını aktaran Tarmizi, vakaların en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin dang hummasında "kırmızı bölge" olduğu bilgisini paylaştı. Tarmizi, 48 kişi ile şu ana kadar en çok can kaybının da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde kaydedildiğini bildirdi.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.



Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA