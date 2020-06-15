Endonezya'da dehşet! Balık tutmak isteyen kadın dev timsaha yem oldu

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde balık tutmak için nehir kenarına gelen kadın, 6 metrelik dev timsaha yem oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri timsahı öldürerek, talihsiz kadının uzuvlarını hayvanın midesinden çıkardı.