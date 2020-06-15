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  3. Endonezya'da dehşet! Balık tutmak isteyen kadın dev timsaha yem oldu

Endonezya'da dehşet! Balık tutmak isteyen kadın dev timsaha yem oldu

Endonezya'nın Kalimantan bölgesinde balık tutmak için nehir kenarına gelen kadın, 6 metrelik dev timsaha yem oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri timsahı öldürerek, talihsiz kadının uzuvlarını hayvanın midesinden çıkardı.

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15 Haziran 2020 Pazartesi 17:24

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