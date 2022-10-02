Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!

Endonezya'da oynanan bir futbol maçında çıkan arbede polisin müdahalede bulunması sonrası olay yerinde bulunan 129 kişi hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
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Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı. Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 129 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!

SIKILAN GAZLAR PANİĞE NEDEN OLDU

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti. Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Endonezya'da futbol maçında izdiham! Yüzlerce ölü ve yaralı var!

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