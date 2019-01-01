Endonezya’da heyelan faciası : 9 ölü, 34 kayıp
Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 9 kişi hayatını kaybederken 34 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 9 kişi hayatını kaybederken 34 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan 30 evi toprak altında bıraktı. Evleri heyelan altında kalan 60 kişi sığınaklara yerleştirildi. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken 1 bebek 9 ceset toprak altından çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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