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Endonezya'da katliam gibi kaza! Öğrenci otobüsü vadiye uçtu: En az 27 ölü, 39 yaralı

Endonezya'nın Cava Adası'nda meydana gelen trafik kazasında, geziden dönen öğrenci ve ebeveynlerini taşıyan bir otobüsün vadiye uçması sonucu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Endonezya'da katliam gibi kaza! Öğrenci otobüsü vadiye uçtu: En az 27 ölü, 39 yaralı

Endonezya'nın Cava Adası'nda meydana gelen trafik kazasında, öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu en az 27 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğu bildirildi.

'OTOBÜSÜN FRENİ BOZULDU' İDDİASI

Otobüsteki 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.

Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade ediliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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