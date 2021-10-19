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Endonezya'da korkunç olay! Dev timsah kız çocuğunu tek hamlede yuttu

Endonezya'nın Buru adasında nehirde arkadaşlarıyla oynayan Suci Ramadhani adındaki küçük kızı aniden ortaya çıkan dev timsah yuttu.

Endonezya'da korkunç olay! Dev timsah kız çocuğunu tek hamlede yuttu

Olay, Endonezya'nın Buru adasında meydana geldi. Teluk Kayeli Nehri'ne giren ve arkadaşlarıyla oynayan 8 yaşındaki Suci Ramadhani isimli küçük kızı aniden beliren bir timsah yuttu. 

Olay anına şahit olan kişiler Ramadhani'yi kurtarmak için  timsaha mızrak atsalar da başarılı olamadılar.

CANSIZ BEDENİ PARÇALAR HALİNDE NEHRİN ÜCRA KIYILARINDA BULUNDU

Olaydan tam iki gün sonra Suci Ramadhani'nin cansız bedeni parçalar halinde nehrin ücra kıyılarında bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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