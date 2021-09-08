8 Eylül BİM aktüel kataloğu | BİM XXL ürünleriyle sepetleri dolduruyor! Bitmeden almayı unutmayın!Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!Sağanak yağış sürecek mi? Meteoroloji verilerini açıkladı! Hava bugün nasıl olacak 8 Eylül 2021 Çarşamba?8 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıHollanda 6 - 1 Türkiye | MAÇ SONUCUSosyal medyada büyük tepki! Şenol Güneş'e istifa çağrısıGülümseten anlar! Japon Büyükelçinin elle pilav yeme ile imtihanıMüge Anlı koronavirüs aşısı yaptırdı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken açıklamaTürkiye U21 1-1 İskoçya U21 | MAÇ SONUCUSon dakika | FIFA'dan ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin açıklama!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya’da, başkent Cakarta’nın dışında bulunan Tangerang Hapishanesi'nde korkunç anlar yaşandı. Hapishanede çıkan ve tam olarak nedeni bilinemeyen yangın nedeniyle 41 mahkumun hayatının kaybetti, ülke ayağa kalktı.

Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Güneydoğu Asya ülkesinin başkenti başkent Cakarta’da bulunan bir hapishanede henüz nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangın esnasında hapishanenin C bloğunda bulunan mahkumlardan 41'i feci şekilde can verdi. Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Rika Apriant, yaptığı açıklamada, yangının hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumların kaldı blokta meydana geldiği ifade edildi.

Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

39 KİŞİ YARALANDI

Yerel saatle gece 01.00 ile 02.00 arasında çıkan yangın tamamıyla söndürüldüğü ifade edilirken 41 ölünün yanı sıra 39 mahkumun da yaralandığını belirtildi. Yangını kontrol altına almak ve hapishanedeki düzeni korumak adına bölgeye yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. 

Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'da hapishane kapasitelerinin üzerinde mahkumun tutulduğu iddialarından söz edilirken sürekli olarak isyanlar ve firar olayları yaşanıyor.

Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT