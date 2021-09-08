Endonezya'da korkunç olay! Hapishanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti!

Endonezya'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Güneydoğu Asya ülkesinin başkenti başkent Cakarta’da bulunan bir hapishanede henüz nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangın esnasında hapishanenin C bloğunda bulunan mahkumlardan 41'i feci şekilde can verdi. Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Rika Apriant, yaptığı açıklamada, yangının hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumların kaldı blokta meydana geldiği ifade edildi.

39 KİŞİ YARALANDI

Yerel saatle gece 01.00 ile 02.00 arasında çıkan yangın tamamıyla söndürüldüğü ifade edilirken 41 ölünün yanı sıra 39 mahkumun da yaralandığını belirtildi. Yangını kontrol altına almak ve hapishanedeki düzeni korumak adına bölgeye yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Endonezya'da hapishane kapasitelerinin üzerinde mahkumun tutulduğu iddialarından söz edilirken sürekli olarak isyanlar ve firar olayları yaşanıyor.