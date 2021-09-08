Meksika'da meydana gelen sel felaketinde hastaneyi sular bastı! Onlarca ölü var!

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde etkili olan şiddetli yağış bölgede bulunan Tula Nehri’nin taşmasına ve sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Tula de Allende şehrinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve işyeri sular altında kaldı, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede bulunan bir hastaneyi de su bastı. Yetkililer tarafından açıklanana göre, korkunç felakette şu ana kadar 10 hasta hayatını kaybetti.

OKSİJEN VERİLEMEDİ

Şehirde bulunan Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü’ne bağlı 5. Bölge Genel Hastanesi’ni su basması sonucu hastanenin elektriklerinde kesinti yaşanınca, bazı ağır hastalara oksijen verilemedi. Oksijen sıkıntısı sonrasında 6’sı Covid-19 kliniğinde, 4’ü acil serviste olmak üzere toplam 10 hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÜST KATLARA TAŞINDILAR

Hastanenin giriş katındaki su birikintisinin 1 metre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, hastaların gece boyunca sedyelerle üst katlara taşınmaya çalışıldığı aktarıldı. Hastane personeli, özellikle Covid-19 hastaları için ilaç, yemek, su, battaniye, çarşaf, bebek maması ve oksijen gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi.

TELEFON HATLARI KESİLDİ

Hastanede görevli bir doktor ise, oldukça sıkıntılı bir durumda olduklarını, sel nedeniyle tüm telefon hatlarının kesildiğini ve iletişim sağlayamadıklarını ve hastanede telefona erişimi olan tek kişinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Hidalgo Eyaletinin Valisi Omar Fayad, helikopter ile afet bölgesine giderek havadan incelemeler yaptı. Vali Fayad, görüntülerin ardından oldukça üzüldüğünü aktararak, federal ve yerel tüm sivil savunma ekiplerinin yaşanan felaket sonrasında bölge halkına yardım etmek için çalıştığını söyledi.

AFETTEN ETKİLENENLERE YARDIM YAPILACAK

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yetkililerin afet bölgesinde yardım çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, felaketten etkilenen ailelere yardım yapılacağını aktardı.

YETKİLİLER ÇAĞRIDA BULUNDU

Hidalgo eyaleti yetkilileri, bölgede yaşanabilecek sel ve akıntılara karşı vatandaşlara hazırlıklı olmaları uyarıda bulunarak, acil durum için hazır olmaları ve gerektiği taktirde evlerini boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu Yetkililer, ayrıca bölgede 7 ayrı geçici barınak kurulduğunu da ifade etti.