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Endonezya'da şiddetli fırtına sonucu balıkçı tekneleri alabora oldu: 9 ölü

Endonezya'da ortaya çıkan şiddetli fırtınalar halka zor anlar yaşattı. Balık tutmak için denize açılan tekneler alabora oldu. Fırtına felaketinde şu ana kadar 9 balıkçı hayatını kaybetti. Tam 47 balıkçıya ise ulaşılamıyor.

Endonezya'da şiddetli fırtına sonucu balıkçı tekneleri alabora oldu: 9 ölü

Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın farklı bölgelerinde doğal felaketler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de olduğu gibi kimi bölgelerde şiddetli sıcak ve kuraklık sorunu olurken kimi bölgelerde ise sel, fırtına gibi felaketler yaşanıyor. Endonezya'da meydana gelen şiddetli fırtınalar balıkçılara zor anlar yaşattı. Tekneleri alabora olan yüzlerce balıkçı canını kurtarmak için mücadele etti.

Endonezya'da şiddetli fırtına sonucu balıkçı tekneleri alabora oldu! 9 ölü

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.

47 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

47 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı. 

 Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.

Endonezya'da şiddetli fırtına sonucu balıkçı tekneleri alabora oldu! 9 ölü
 

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