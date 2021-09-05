Endonezya'da turist gelmeyince aç kalan maymunlar şehri yağmaladı!

Endonezya'nın gözde turizm kentlerinden olan Bali'de, maymunların temel geçim kaynağı bölgeye gelen turistlerin onlara verdiği muz ve kuruyemişlerden oluşuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyayı etkileyen insan hareketliliğinin azalması, Endonezya'yı da vurdu. Bunun sonucunda turistlerin verdiği yemeklerle geçinen maymunlar aç kaldı ve şehirdeki evleri yağmalamaya başladı.

GÖNÜLLÜLER BESLEMEYE BAŞLADI

Bu yaşananların üzerine yaklaşık olarak 600 maymunun yaşadığı Sangeh Maymun Ormanı'nda gönüllüler kolları sıvadı. Maymunlar, turistlerin yaptığı gibi bölgeye giden yöre halkı ve gönüllüler tarafından meyve ve kuruyemişlerle beslenerek doyurulmaya çalışılıyor. Bölgedekiler bu şekilde maymunların yağmalama girişimini önlemeyi planlıyor.

PANDEMİ ÖNCESİNDE BİR PROBLEM YOKTU

Bölgede bulunan köylüler, maymunların vahşi ve öfkeli şekildeki davranışlarından endişe duyduklarını ifade ediyor. Köylüler, koronavirüs öncesinde bölge sakinleri tarafından özellikle düğün fotoğraflarının çekimi için yoğun bir şekilde kullanılan ormanda maymunların hiçbir problem çıkarmadığını ve sorunsuz anlaştıklarını dile getiriyor.

AÇ KALINCA AGRESİFLEŞTİLER

Uzun süre aç kalmalarından dolayı maymunları daha agresif hale geldiği düşünülürken, bu durumun yaşadıkları bölgeyi ziyarete gelenlere karşı olan samimi tutumlarını da değiştirdiği belirtiliyor.

Bu durumu engellemek isteyen gönüllüler, maymunları düzenli olarak beslemeyi ve pandemi öncesinde olduğu gibi insanlarla daha fazla etkileşime geçmelerini sağlamayı istiyor. Bu şekilde olası saldırıların meydana gelmesine engel olmak hedefleniyor.