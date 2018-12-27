Endonezya’da uçuşlar başka bölgelere kaydırıldı

Endonezya'da geçtiğimiz hafta 430 kişinin ölümüyle sonuçlanan tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı çevresinde ikinci en yüksek seviyede alarm verilerek uçuşlar başka bölgelere kaydırıldı.

Endonezya Hava Trafik Kontrol Ajansı, Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı'nın küllerinin görüş mesafesini daraltması gerekçesiyle alarm seviyesinin turuncu seviyeye yükseltildiğini ve bu nedenle tüm uçuşların başka noktalara kaydırıldığını bildirdi.

Yanardağ Temmuz ayından itibaren yeniden faaliyete geçmiş, ancak Pazar gününden itibaren lav püskürtmeye başlamıştı. Yanardağdan yayılan 3 bin metre genişlikte kül bulutu uçuşların görüş mesafesini daraltıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi, volkanik adada meydana gelen krater çökmesiyle Java ve Sumatra adalarını 5 metre yükseklikte dalgalarla vuran tsunami meydana gelmişti. Yaşanan felakette son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısının 430, yaralı sayısının yaklaşık bin 500 olduğu ve 159 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Anak Krakatau'nun kraterinin kötü hava şartlarının da etkisiyle daha kırılgan hale geldiğini, yeni bir çökme veya tsunamiye karşı halktan sahilden uzak kalmalarını istemekle birlikte, yanardağ kraterini çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulması yasaklandı. Yapılan uyarılarda yanardağdan yayılan külün tehlikeli olmadığı, ancak ada sakinlerinin dışarıdayken maske ve gözlük takmaları istendi.

Her 20 saniyede bir patlama

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, Anak Krakatau Yanardağı'nda her 20 saniyede bir patlama olduğunu açıkladı. Purbo, "Carita bölgesindeki Anak Krakatau Gözlem Merkezinden yanardağdaki volkanik hareketliliği devamlı gözlemliyoruz. Görevli uzman ekiplerimiz volkanik hareketliliğin ölçümlerini kontrol ederken, bir yanda da dürbünle yanardağdan çıkan kül ve dumanı kontrol ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA