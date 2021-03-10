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Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Endonezya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Endonezya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Endonezya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir.

Endonezya'nın Başkenti?

“Jakarta” şehri Endonezya'nın başkentidir.

Endonezya'nın Para Birimi Nedir?

“Rupiah” Endonezya'nın para birimidir.

Endonezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Endonezya'nın telefon alan kodu : + 62

Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Endonezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Endonezya

Endonezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Jakarta

Endonezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Indonesia

Endonezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Jakarta

Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Endonezya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Jakarta

Endonezya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Indonesia

Endonezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Endonezce

Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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