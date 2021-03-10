Endonezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Endonezya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Endonezya ya da resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir.
Endonezya'nın Başkenti?
“Jakarta” şehri Endonezya'nın başkentidir.
Endonezya'nın Para Birimi Nedir?
“Rupiah” Endonezya'nın para birimidir.
Endonezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Endonezya'nın telefon alan kodu : + 62
Endonezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Endonezya
Endonezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Jakarta
Endonezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Indonesia
Endonezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Jakarta
Endonezya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Jakarta
Endonezya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Indonesia
Endonezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Endonezce